Юран настраивает «Химки» только на победу над «Зенитом»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Какой результат сегодняшней игры будет сегодня для вас удовлетворительным?

- Победа.

- Ничья, нет?

- Нет! Потому что если ты будешь думать о ничьей только, это, наверное, неправильно, потому что игрокам с первого тура нужно доносить, что на максимуме выходе и настраиваться только на победу. Это было на установке сказано. С большим уважением относимся, чемпион, флагман сейчас. Там суперфутболисты находятся. Домашний матч, поэтому разбирали «Зенит», за счет чего можем минимизировать моменты у наших ворот, за счет чего можем приблизить положительный результат в атаке. Поэтому самое главное - нам нужно в этом матче будет пробежать больше «Зенита», больше выиграть единоборств, поэтому настрой будет только на победу. Хочу поблагодарить, что «Химкам» доверили чемпионат российского футбола. Это тоже такая вещь.