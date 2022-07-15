Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран настраивает «Химки» только на победу над «Зенитом»

15 Июля 2022 • 20:08 Комментировать
Химки
...
Зенит
Через 0 ч. -48 мин.

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Какой результат сегодняшней игры будет сегодня для вас удовлетворительным?

- Победа.

- Ничья, нет?

- Нет! Потому что если ты будешь думать о ничьей только, это, наверное, неправильно, потому что игрокам с первого тура нужно доносить, что на максимуме выходе и настраиваться только на победу. Это было на установке сказано. С большим уважением относимся, чемпион, флагман сейчас. Там суперфутболисты находятся. Домашний матч, поэтому разбирали «Зенит», за счет чего можем минимизировать моменты у наших ворот, за счет чего можем приблизить положительный результат в атаке. Поэтому самое главное - нам нужно в этом матче будет пробежать больше «Зенита», больше выиграть единоборств, поэтому  настрой будет только на победу. Хочу поблагодарить, что «Химкам» доверили чемпионат российского футбола. Это тоже такая вещь.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.07  20:00 Химки ... Зенит 0.00 0.00 0.00
16.07  15:00 ЦСКА Москва ... Урал 1.57 4.30 5.90
16.07  17:30 Оренбург ... Крылья Советов 2.75 3.35 2.65
16.07  20:00 Ахмат ... Спартак Москва 2.95 3.30 2.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Июля
20:16 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА – «Урал»: прогноз на матч чемпионата России – 16 июля 2022
20:08 · Россия. Премьер-лига
Юран настраивает «Химки» только на победу над «Зенитом»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Конечно, в начале сезона многие игроки еще не набрали оптимальных кондиций»
19:58 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Зенита» вывесили баннеры в память о Ярцеве и Козлове
19:52 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал, что взял от Ярцева
19:38 · Россия. Премьер-лига
​Аленичева шокировала новость о смерти Ярцева
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:24 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» возьмет на себя организацию похорон Ярцева
19:17 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» сделал предложение по венгерскому защитнику слухи
19:06 · Россия. Премьер-лига
Вендел прибыл на матч с «Химками» на фоне слухов об уходе из «Зенита»
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил состав на первый матч РПЛ, Родригао дебютирует
18:42 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» взяли в аренду Шитова
18:39 · Россия. Премьер-лига
​Агент Гайча высказался о будущем игрока ЦСКА эксклюзив
18:34 · Россия. Премьер-лига
​Матчи первого тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Георгии Ярцеве
18:30 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» сообщил об уходе Лысцова официально
Все новости
Рекомендуем