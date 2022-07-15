Юран рассказал, что взял от Ярцева

Главный тренер «Химок» Сергей Юран перед матчем с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер» грустил об уходе Георгия Ярцева.

- Тяжело воспринимать, когда узнаешь такие вещи. Конечно, ошарашен, потому что Георгий Саныч, насколько я успел пообщаться перед выездом на матч с Валерием Шмаровым, они созванивались. Завтра собирались ветераны в области на турнир, или там игра какая-то. Потом через два часа взорвались ленты, сообщают такие вещи. Конечно, нахожусь в таком состоянии, потому что близко знакомы были, великолепные отношения были с Георгием Санычем.

Часто вспоминали, как в Лиге чемпионов придумал шестой номер, когда «Спартак» там шесть игр подряд выиграл. Часто ветераны, когда видимся, говорят: «Помнишь, какой тебе фартовый номер дал? Три забил, три отдал». Я говорил: «Валерий Саныч, как вам в голову пришло?» Такие вещи узнавать, конечно, тяжело.

Человек максималист был в жизни и в футболе, до кости мозгов был спартаковцем. Я эти вещи взял у него. Он говорил: «Ты хочешь чего-то добиться? Ты должен на максимуме быть, что игрок, что тренер». Правильные вещи говорил, поэтому, пользуясь случаем, хочу выразить соболезнования родным и близким. Обязательно поеду проводить в последний путь. Это утрата для российского футбола. В голове не укладывается.