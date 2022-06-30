Урунов может продолжить карьеру в «Химках»

«Химки» заинтересованы в подписании полузащитника «Спартака» Остона Урунова, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство подмосковного клуба намеревается взять футболиста в аренду или же подписать его на правах свободного агента, если «Спартак» решит расторгнуть контракт со своим игроком. Ранее сообщалось, что такой вариант развития событий вполне возможен.

Минувший сезон 21-летний Урунов провёл в составе «Уфы» на правах аренды. За клуб из столицы Башкортостана полузащитник провёл 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 700 тысяч евро.