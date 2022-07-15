Глушаков: «Мы больше заслуживали победу, в конце матча особенно»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я думаю, мы два очка потеряли в конце. Если серьезно, хороший результат. В принципе, и у них были моменты, и у нас. Думаю, даже острее были моменты. Мы больше заслуживали победу, в конце матча особенно. Если бы еще Руденко забил, там в штангу попал… У них особо таких моментов не было.

- Очень мощно начали второй тайм. Что сказал Юран в перерыве, как перестроили игру?

- Также играть дисциплинированно. У нас была задача не раскрываться и закрыть, на контратаках ловить «Зенит». Пока у игроков «Зенита» были силы, они, наверное, больше атаковали, плюс-минус. Мы оборонялись, в конце они подсели, мы реализовали свои моменты. Ребята хорошо вышли на замену, усилили, на свежести дожали, сыграли вничью.

- Очень опасные были контратаки. Не было ощущения, что «Зенит» как-то вальяжно играет в обороне?

- «Зенит» всегда так играет, со всеми. Все будут играть в закрытый футбол, все понимают уровень их футбола, команды и игроков, там хорошие мастера, все бразильцы, с хорошей техникой и скоростью.