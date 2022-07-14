«Химки» официально объявили о переходе в свои ряды полузащитника Александра Ломовицкого. Подмосковный клуб арендовал 24-летнего футболиста у «Рубина» до конца сезона 2022/2023.

В своё время Александр Ломовицкий уже играл за «Химки» и провёл восемь матчей. В них полузащитник отметился двумя результативными ударами.

Первый матч нового чемпионата «Химки» проведут уже в пятницу, 15 июля. В этот день команда Сергея Юрана на своём поле примет чемпиона последних лет в лице «Зенита».

Добавим, что Александр Ломовицкий является воспитанником московского «Спартака».