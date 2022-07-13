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Экс-игрок «Зенита» Поваров рассказал о зарплате в молодёжной команде

13 Июля 2022 • 21:44 Комментировать
Химки
...
Зенит
15.07 20:00

Бывший нападающий молодёжной команды «Зенита» Никита Поваров поделился информацией о том, какую зарплату он получал в команде.

«Сколько я зарабатывал в молодежке «Зенита»? Немного, маленькая зарплата была — 40 тыс. рублей, грубо говоря. Часто говорят: «вот, вы такие деньги получаете!». Я говорю: «нет!» Была зарплата 40 тыс. + 15 тыс. за победу», — заявил Поваров порталу «Спорт День за Днем».

Поваров заявил, что за победу в молодежной лиге каждому обещали заплатить один миллион рублей, за второе место — 700 тысяч, а за третью строчку полагалось полмиллиона, но «Зенит» не попал в медали.

23-летний Поваров выступал за молодежную команду «сине-бело-голубых» в сезоне 2017/18. Затем он перешел в «Ленинградец», который покинул в 2020 году.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Никита Поваров
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ХИМКИ ЗЕНИТ
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