​Матчи первого тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Георгии Ярцеве

Все матчи стартового тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память об известном тренере Георгии Ярцеве. В пятницу он ушёл из жизни в возрасте 74 лет.

«Очень печально узнавать о смерти таких выдающихся личностей, как Георгий Александрович. Он был ярким и эмоциональным – на поле и в жизни», - высказался Александр Алаев, который в настоящий момент исполняет обязанности президента РПЛ.

Матчи первого тура чемпионата России пройдут 15, 16 и 17 июля. Открывать новый сезон РПЛ в пятницу вечером будут «Химки» и «Зенит». Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.