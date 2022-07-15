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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин назвал команды, которые смогут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

15 Июля 2022 • 10:16 Комментировать
Химки
...
Зенит
Через 8 ч. 53 мин.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал команды, которые смогут навязать борьбу «Зениту» за золото по ходу грядущего сезона чемпионата России. 

«Конкурировать с «Зенитом» обязаны ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Спартак», «Динамо». Те, кт о уступает «Зениту» в составе, должны быть лучше подготовлены, чтобы конкурировать», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, первый матч сезона 2022/2023 состоится уже сегодня, 15 июля. «Химки» на своём поле встретятся с «Зенитом». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.

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ХИМКИ ЗЕНИТ
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