Сёмин назвал команды, которые смогут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал команды, которые смогут навязать борьбу «Зениту» за золото по ходу грядущего сезона чемпионата России.

«Конкурировать с «Зенитом» обязаны ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Спартак», «Динамо». Те, кт о уступает «Зениту» в составе, должны быть лучше подготовлены, чтобы конкурировать», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, первый матч сезона 2022/2023 состоится уже сегодня, 15 июля. «Химки» на своём поле встретятся с «Зенитом». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.