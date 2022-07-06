Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий перейдёт в «Химки» на правах аренды, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, арендное соглашение будет рассчитано до лета следующего года.

Ломовицкий перешёл в «Рубин» из «Спартака» в январе. В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл в общей сложности 25 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Напомним, что казанцы не сумели сохранить прописку в РПЛ по итогам прошедшего розыгрыша турнира, поэтому следующий сезон подопечные Леонида Слуцкого проведут в дивизионе рангом ниже (ФНЛ).