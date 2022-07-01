Агент: «Дагерстоль приостановит контракт с «Химками»

Футбольный агент Пер Йонссон, представляющий интересы защитника «Химок» Филипа Дагерстоля, ранее приостановившего контракт с подмосковным клубом, высказался о будущем футболиста.

Агент сообщил, что швед намерен воспользоваться возможностью, которую предоставила ФИФА, и приостановить контракт с российским клубом ещё на сезон.

«Контракт Филипа с «Химками» не расторгнут. Согласно правилам ФИФА, он может приостановить соглашение на год, и мы прислушиваемся к правилам ФИФА. Поймите, всё происходящее связано с правилами ФИФА и известными событиями. До того, как всё началось, Филип был счастлив в «Химках», — приводит слова Йонссона «РБ Спорт».

Вторую часть минувшего сезона 25-летний защитник провёл в составе «Норрчёпинга». За шведскую команду Дагерстоль отыграл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.