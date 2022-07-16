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Радченко высказался о ничьей «Зенита» с «Химками»

16 Июля 2022 • 15:35 Комментировать (1)
Химки
1:1
Зенит
окончен

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о ничьей «сине-бело-голубых» в матче против «Химок» (1:1).

«Конечно, хотелось бы, чтобы «Зенит» начал сезон с победы. Но ничего страшного, это хороший урок тренерскому штабу и всем игрокам», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Эксперт считает, это должно быть для «Зенита» напоминанием, что нельзя расслабляться в матчах с такими соперниками, ведь потом этих очков может не хватить в конце сезона. Игроки должны профессионально подходить к каждой встрече.

«Зенит» не смог одолеть «Химки» (1:1) в стартовой игре нового сезона Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Дмитрий Радченко
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