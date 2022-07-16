Радченко высказался о ничьей «Зенита» с «Химками»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о ничьей «сине-бело-голубых» в матче против «Химок» (1:1).

«Конечно, хотелось бы, чтобы «Зенит» начал сезон с победы. Но ничего страшного, это хороший урок тренерскому штабу и всем игрокам», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Эксперт считает, это должно быть для «Зенита» напоминанием, что нельзя расслабляться в матчах с такими соперниками, ведь потом этих очков может не хватить в конце сезона. Игроки должны профессионально подходить к каждой встрече.

«Зенит» не смог одолеть «Химки» (1:1) в стартовой игре нового сезона Российской премьер-лиги.