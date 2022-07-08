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Агент: «Завтра утром Адеми прилетит в Москву»

08 Июля 2022 • 13:27 Комментировать
Химки
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Зенит
15.07 20:00

Футбольный агент Константинос Киликидис, представляющий интересы нападающего «Химок» Кемаля Адеми рассказал, когда футболист вернётся в Россию.

Напомним, вторую часть прошедшего сезона футболист провёл на правах аренды в немецком «Падерборне».

«Сегодня во второй половине дня Кемаль вылетает из Цюриха. Завтра в десять часов утра он уже будет в Москве», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 26-летний форвард провёл за «Химки» и «Падерборн» в общей сложности 19 матчей, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.

Действующий контракт швейцарца с подмосковным клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Адеми в 1 миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Падерборн Кемаль Адеми
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