Зуев стал игроком «Химок»

Хавбек Александр Зуев возвращается в российскую Премьер-лигу - он покинул вылетевший в низшую лигу казанский «Рубин» и присоединился к подмосковным «Химкам». Подтверждение трансфера появилось на официальном сайте клуба.

Сообщается, что 26-летний футболист из Кустаная подписал двухлетний контракт, истекающий в 2024 году. Ранее Зуев успел поиграть в таких клубах, как московский «Спартак» и «Ростов», также привлекался к выступлениям в юношеских и молодежных составах сборной России.

- Моя главная задача сейчас — побыстрее набрать кондиции, чтобы как можно скорее начать приносить пользу в команде. Впереди — интересный и сложный сезон, и надеюсь, он будет для «Химок» успешным, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.