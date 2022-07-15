Агент рассказал, где продолжит карьеру Смольников

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы бывшего защитника тульского «Арсенала» Игоря Смольникова, рассказал об имеющихся вариантах продолжения карьеры своего клиента.

Маньяков сообщил, что Первую лигу сторона футболиста не рассматривает, обсуждая будущее лишь с командами из РПЛ.

«Предложений для Игоря хватает. Он выбирает и смотрит, что будет лучше для его дальнейшей карьеры. Интерес «Торпедо»? Не хотели бы кого-то выделять. Это будет неэтично», — цитирует Маньякова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 33-летний защитник провёл в составе «Арсенала» 27 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Также Смольников известен по своим выступлениям за «Зенит» и «Краснодар».