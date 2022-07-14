Петржела — об уходе Алберто: «Мы всё равно никогда не узнаем правды»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об уходе из команды бразильского нападающего Юри Алберто.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что уход футболиста состоялся по инициативе клуба.

«Не важно, верю ли я в то, что уход Юри был по инициативе «Зенита» или нет. Мы всё равно никогда не узнаем правды», — приводит слова Петржелы Metaratings.

Напомним, 21-летний Алберто перешёл в «Коринтианс» на правах аренды в результате обмена на вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.