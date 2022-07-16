Экс-игрок «Зенита» назвал причину, по которой «Зенит» не смог победить «Химки»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Дмитриев прокомментировал ничейный результат в матче «сине-бело-голубых» против «Химок» (1:1).

«Я думаю, случилась переоценка своих возможностей «Зенитом». После победных игр с «Црвеной Звездой», в этом турнире предсезонном, в Суперкубке…», — цитирует слова Дмитриева «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, наставник «Зенита» Сергея Семак переоценил футболистов, сделав замены, которые ослабили игру команды. У «Химок» было больше возможностей для взятия ворот. Это должно послужить ему уроком.

15 июля «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в матче первого тура Российской премьер-лиги.