Умяров: Постараемся сделать всё, чтобы порадовать болельщиков «Спартака» победами

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение от «Ахмата».

«Мы очень хотели начать сезон с победы в Грозном, и, думаю, сделали для этого все возможное, играя больше тайма в меньшинстве», — написал Умяров в своем телеграм-канале.

Футболист отметил, что не нужно говорить о сторонних причинах, в первую очередь необходимо смотреть на себя. В предстоящих матчах «Спартак» будет делать все, чтобы улучшить игру и порадовать болельщиков победами.

Помимо этого, Умяров поблагодарил фанатов за поддержку как в домашних матчах, так и в гостевых.

В первом туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).