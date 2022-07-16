Агаларов дебютировал в составе «Ахмата»

В первом туре Премьер-лиги «Ахмат» принимает «Спартак». На 55-й минуте в составе грозненской команды на поле вышел новичок Гамид Агаларов. Для лучшего бомбардира прошлого сезона это дебютная игра в составе команды Андрея Талалаева. Он заменил Мохамеда Конате.

Агаларову 22 года, в прошлом чемпионате он забил 19 голов в составе «Уфы», которая по итогам сезона покинула элитный дивизион.

Напомним, что «Ахмат» ведет после гола Артёма Тимофеева на 45-й минуте поединка. Добавим, что в конце первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Мацея Рыбуса.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.