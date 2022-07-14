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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили — о Мележикове: «Ублажать Федуна и его жену такими фразами — это делает ответственных руководителей идиотами»

14 Июля 2022 • 15:29 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
2.60 3.55 2.60
16.07 20:00

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова генерального директора московского клуба Евгения Мележикова, ранее заявившего, что «Спартак» рассчитывает выиграть золотые медали чемпионата России, а также повторить свой успех в Кубке России в грядущем сезоне. 

«Мы очень рады, что у футбольного клуба «Спартак» такие амбиции, но, господин Мележиков, опуститесь на землю. Ублажать Федуна и его жену такими фразами — это делает ответственных руководителей клуба идиотами», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, по итогам сезона 2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ, а также одержал победу в Кубке России.

Свой первый матч в новом сезоне чемпионата России «красно-белые» проведут 16 июля против «Ахмата» в Грозном. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Евгений Мележиков
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