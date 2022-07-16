Фольмер перешёл в «Ахмат»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер пополнил состав «Ахмата» на правах аренды.

Об этом сообщил официальный сайт ростовского клуба. Фольмер проведет в аренде сезон-2022/23.

22-летний футболист выступает за «Ростов» с 2021 года, перебравшись из «Уфы» на правах свободного агента. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги он принял участие в 15 встречах, в которых смог записать на свой счет одну голевую передачу.

Действующий трудовой договор Фольмера с «Ростовом» рассчитан до конца декабря 2025 года. Согласно данным портала transfermarkt стоимость полузащитника составляет 400 тысяч евро.