Игорь Федотов объяснил, почему «Спартаку» не дали пробить пенальти

На 77-й минуте матча Премьер-лиги «Ахмат» - «Спартак» арбитр имел основания поставить пенальти в пользу «красно-белых», когда после прострела на угол вратарской мяч попал в руку защитника. Свистка не было, а видеоассистенты не настояли на пересмотре эпизода.

Рефери Владислав Безбородов поступил правильно, уверен экс-арбитр Игорь Федотов.

- Безбородов принял правильное решение и продолжил игру. Да, рука у игрока «Ахмата» не находится в опоре. Мяч попадает в руку игроку «Ахмата», которая находится в естественном положении и не увеличивает площадь тела, - написал Федотов в своем телеграм-канале.

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