Салихова снова ропщет на судейство

Московский «Спартак» начал выступления в очередном сезоне российской Премьер-лиги с ничьей с грозненским «Ахматом» - 1:1. Как всегда, возникли вопросы к судейству, ведь еще в первом тайме «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Мацея Рыбуса.

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, никогда не лезла за словом в карман, когда надо было прокомментировать действия арбитров. Вот и на этот раз она была категорична.

- Нас прибивали судейством в прошлом сезоне, в позапрошлом тоже любой спорный эпизод трактовался не в пользу «Спартака». Почему в этом сезоне должно быть по-другому? - с сарказмом заметила Салихова в интервью Sport24.