Абаскаль: «Нравится, когда после поражения следующий матч идет как можно быстрее»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» для канала «Матч Премьер».

- Мы после тяжелого поражения, нам просто нужно его принять и реагировать наиболее оптимальным образом. Мне нравится, когда после поражения следующий матч идет как можно быстрее, чтоб продемонстрировать свою реакцию.

«Ахмат» - очень хорошая команда, мы ее изучили. В прошлом сезоне тоже команда смотрелась неплохо, и как мы слышали слова главного тренера, они хотят в этом сезоне сделать шаг вперед, поэтому мы ждем, что это будет непростой матч, где наш соперник будет хорошо готов физически и будет биться за каждый мяч, - приводит слова тренера телеграм-канал «Спартака».