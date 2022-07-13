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Ветеран «Спартака» Чернышов прокомментировал уход Каттани с поста спортивного директора клуба эксклюзив

13 Июля 2022 • 13:35 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
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16.07 20:00

Бывший защитник «Спартака», а ныне главный тренер индийского клуба «Мохаммедан» Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на уход с поста спортивного директора «красно-белых» Луки Каттани.

«Мы не знаем причину, по которой он ушёл. Но, я должен сказать, что каждый клуб вправе выбирать тренеров, иностранные они или нет, это их дело. Но они должны понимать, что это всё временные люди, которые приходят в первую очередь из-за денег. Эти специалисты ведь не приходят за меньшую зарплату, которую они имеют в своей стране. Они приезжают только из-за денег. Поэтому, наши руководители должны быть готовы к тому, что эти тренеры не будут отдавать свою душу и сердце. Иностранцы будут работать просто ради получения зарплаты.

Каттани пришёл в «Спартак» за большие хорошие деньги, и сейчас просто будет какая-то причина, что он уезжает.

Если иностранцы не хотят работать в России, во-первых, не надо их приглашать сюда. Я не понимаю, нам объявили экономическую войну со стороны запада. Мы в это время приглашаем специалистов из Испании, Италии и платим им большие деньги. Мне кажется, что наши клубы должны объявить о том, что не будут иметь дел со странами, которые ведут агрессивную политику с Россией!» - сказал Чернышов.

Напомним, Лука Каттани проработал в «Спартаке» с декабря 2021 года. По его инициативе были приглашены бывший главный тренер Паоло Ваноли и нынешний наставник московского клуба Гильермо Абаскаль.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Чернышов Лука Каттани РПЛ
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