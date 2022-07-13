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Мостовой: «Я готов стать новым спортивным директором «Спартака»

13 Июля 2022 • 13:02 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
2.65 3.50 2.55
16.07 20:00

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход спортивного директора «Спартака» Луки Каттани из московского клуба.

Мостовой считает, что уход Каттани не станет серьёзной потерей для «Спартака».

«Новостью я, безусловно, удивлён, а тем, что происходит — нет. Просто цирк-шапито продолжает гастролировать. Я не удивлюсь, если на днях ещё и новый тренер команду покинет. В сегодняшнем «Спартаке» может произойти всё что угодно», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Также Мостовой заявил, что готов сменить итальянца на посту спортивного директора московского клуба, однако признал, что вероятность получить такое приглашение крайне мала.

Напомним, сегодня, 13 июля, стало известно о решении Каттани покинуть «Спартак», в котором он работал с декабря прошлого года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Лука Каттани
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