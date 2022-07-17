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Мелкадзе прокомментировал судейство в матче «Спартак» - «Ахмат»

17 Июля 2022 • 18:35 Комментировать
Ахмат
1:1
Спартак Москва
окончен

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе считает, что голкипера «Ахмата» нужно было удалить в матче против «Спартака».

«С Шелией я разговаривал, он сказал, что не видел мяч. Он хотел отбить мяч, но попал в ногу. Момент жесткий все равно, судья был бы прав, если бы дал красную», — передает слова Мелкадзе «Спорт-Экспресс».

Помимо этого, футболист считает, что должен был быть назначен пенальти в ворота «Ахмата». Все люди ошибаются, нельзя все скидывать на решение судьи.

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Мелкадзе Гиорги Шелия Ахмат
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