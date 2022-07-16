Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой после матча с «Ахматом» (1:1) в интервью журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Евгению Копачеву отметил роль легионеров в Премьер-лиге.

«Опять сказывается класс иностранцев. Мозес вышел и положил шикарный мяч, хотя никто не знал, где он был целый месяц. Я бы не стал проводить параллель между матчем «Химки» - «Зенит»… Я ещё раньше говорил, что, как только легионеры станут уезжать из команды Семака, то и другие команды будут с «Зенитом» играть. Если в российских командах не будет иностранцев, игра выровняется, все команды будут похожими друг на друга. У нас ведь не много футболистов, которые могут выделяться. Вышел Мозес – забил, с Малкомом то же самое, хотим мы этого или нет»