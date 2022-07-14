Гаджиев: «С Агаларовым «Ахмат» сможет подняться на несколько строчек вверх»

Известный российский тренер и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о переходе нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в «Ахмат».

Ранее генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров подтвердил трансфер 21-летнего форварда.

По мнению Гаджиева, с Агаларовым в составе «Ахмат» сможет подняться на несколько строчек вверх в новом сезоне. Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ грозненцы заняли седьмое место.

«Та игра, которая была выстроена «Ахматом» в последние годы, была организована неплохо. И игроки, появлявшиеся в «Ахмате», усиливали команду. Если Агаларов сможет действовать разнообразнее, сохранив уровень результативности, грозненцы смогут подняться на несколько строчек вверх», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

В минувшем сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 голов в 29 проведённых встречах.