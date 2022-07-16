Ловчев разнёс работу арбитра на матче «Ахмат» - «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал работу арбитра Владислава Безбородова на матче «красно-белых» против «Ахмата».

Эксперт в эфире «Матч ТВ» возмутился из-за того, что рефери удалил Мацея Рыбуса, но Гиорги Шелия после неспортивного поведения остался на поле. Более того, в ворота грозненцев должен был быть поставлен 11-метровый, считает Ловчев.

Что касается возможной игры рукой защитником «Ахмата» в концовке матча, экс-спартаковец ждет официальных объяснений от судей.

- Опять у нас с первых туров есть вопросы по судейству после матча «Спартака», - резюмировал Ловчев.

Напомним, что матч «Ахмат» - «Спартак» завершился со счетом 1:1.