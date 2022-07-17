Взял Кубок, привёз молодёжь, не продлил Бакаева: что сделал Каттани в «Спартаке»

Утром 13 июля Сеть разорвала информационная бомба. Лука Каттани внезапно покинул пост спортивного директора «Спартака», проработав полгода. Как сообщают СМИ, одной из причин стал отказ высшего руководства подписывать бразильского защитника Налдо, а также тяжёлая ситуация на трансферном рынке. Давайте вспомним, чем отличился итальянец за полгода работы в России.

Трансферы на вход:

Даниил Хлусевич (бывший клуб «Арсенал» Тула), 3 млн евро, правый защитник/полузащитник

Лука вступил в должность спортивного директора клуба в середине 2021 года, однако его первый трансфер был ещё в начале ноября. Хлусевич был самым ярким игроком тульской команды, имел приличный опыт игры в РПЛ к 20 годам, был основным в молодёжной сборной. За «Арсенал» Даниил сыграл в общей сложности 52 матча, в которых забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. К моменту перехода Хлусевич в сезоне 2021/22 забил 4 гола (один из них «Спартаку») и отдал 2 ассиста. Помимо «красно-белых» футболистом серьёзно интересовались ЦСКА и «Рубин». Изначально Хлусевич брался как подмена для Мозеса, но в связи с отъездом Айртона весной, нигериец был вынужден закрывать левую бровку, а молодой новобранец из Тулы почти всю весну отбегал на правом фланге. В глаза бросается скорость Хлусевича. Он довольно цепок, выполняет большой объём работы, неплохо выполняет подачи в штрафную, но с завершением у него беда. Немало мемов было весной на тему ударов Даниила. В обороне Хлусевич не совсем безошибочен, но позиционную игру ещё можно подтянуть, всё-таки он ещё молод. В целом качественное приобретение, иначе сейчас спартаковским болельщикам пришлось бы «любоваться» игрой Николая Рассказова, а Хлусевич бегал бы в каком-нибудь другом московском клубе.

Шамар Николсон («Шарлеруа»), 8 млн евро, центральный нападающий

Ямаец стал самым дорогим приобретением «Спартака» при Луке Каттани. Его брали как замену Понсе. Шамар на момент перехода был одним из лучших бомбардиров чемпионата Бельгии, наколотив 13 мячей в 18 играх, а также имел на своём счету 5 результативных передач. Весной в московском клубе Николсон примерно поровну играл с Соболевым, за 15 матчей в РПЛ и Кубке забил 8 мячей и дважды ассистировал. Шамар почти во всех матчах действовал довольно полезно, был неплох в подыгрыше, для своих габаритов имеет приличную скорость. Если не уедет, должен провести сильный сезон в России.

Леон Классен («Тироль»), 1 млн евро, левый защитник

Самый провальный на данный момент трансфер. На бумаге этот вариант был весьма интересный: молодой краёк с паспортом, с немецкой школой, из австрийской лиги. За 17 матчей прошлого сезона в австрийской Бундеслиге на момент перехода был одним из лучших ассистентов чемпионата, отдав шесть голевых передач. Однако в Москве пока заиграть Леону не удалось. 22-летний фулбэк даже после ухода Айртона провёл лишь три игры за «Спартак»: две – в РПЛ против «Ростова» и «Химок», и одну – в Кубке России против ЦСКА, да и то с ростовчанами и «армейцами» русский немец играл скорее вынужденно. На тот момент у Мозеса и Хлусевича были проблемы со здоровьем, а с «Химками» Ваноли провёл ротацию состава перед финалом Кубка и выпустил Леона с первых минут, однако тот ничем не запомнился. Только лишь Боженов забил победный гол москвичам, убрав на замахе Классена.

Илья Свинов («Факел»), 0,3 млн евро, вратарь

Пожалуй, самый странный трансфер, хоть данная кандидатура и не инициатива Каттани. Лука рассказывал, что Артём Ребров, завершивший в ноябре прошлого года карьеру, на позицию третьего вратаря посоветовал Илью Свинова, который был лидером ФНЛ по количеству «сухих матчей». В итоге Илья весной так и не дебютировал за основную команду, а этим летом вновь отправился в Воронеж на правах аренды.

Данил Пруцев («Крылья Советов»), 1,5 млн евро, центральный полузащитник

Изначально было не очень понятно, зачем этот молодой человек из Самары нужен «Спартаку». Но ближе к концу сезона, когда Умяров травмировался, а Зобнин был ужасен, Пруцев принёс немало пользы. Данил впервые попал в стартовый состав в выездной игре против «Урала», в которой «красно-белые» одержали победу 3:1. В глаза бросилось чтение игры и сумасшедший объём работы в исполнении Пруцева. В последующих матчах РПЛ с «Зенитом» и «Химками» полузащитник получал уже гораздо больше игрового времени, нежели в марте и апреле. В Кубке Пруцев отыграл все 4 матча, а в полуфинале с «Енисеем» и в финале «Динамо» Данил провёл на поле полные матчи. Многие болельщики сравнивают его с молодой версией Зобнина, что вполне справедливо. Такой же техничный, работоспособный, быстрый футболист. Посмотрим, как он проведёт новый сезон.

Кристофер Мартинс («Янг Бойз»), 0,5 млн евро+6,4 млн евро (аренда+выкуп), опорный полузащитник

К концу января в «Спартак» приехал долгожданный опорник. Мартинс в прошлом сезоне отыграл за чемпиона Швейцарии 26 матчей, в том числе пять игр на групповом этапе ЛЧ против «МЮ», «Аталанты» и «Вильярреала». Стоит сказать, что в лучшем турнире Старого Света люксембуржец играл довольно круто против команд из топовых европейских лиг. В «Спартаке» Кристофер начинал слабовато, однако набирал с каждым матчем и к концу сезона стал лучшим в команде по отборам. Мартинс запомнился жёстким стилем игры, отличным ведением единоборств, благодаря атлетическому сложению тела выполняет много черновой работы. Полузащитник устроил руководство клуба и в итоге москвичи выкупили игрока за немалые деньги. За «Спартак» Крис сыграл 13 матчей, в которых забил один мяч и отдал три ассиста.

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Никита Чернов («Крылья Советов»), 0,1 млн евро, центральный защитник

Последний зимний трансфер Каттани стал довольно неожиданным. В Тушино из Самары приехал воспитанник ЦСКА Никита Чернов. Болельщики не сразу приняли такой ход, однако Никита вполне нормально, спокойно играл, привозами не запоминался, но сыграл не очень много из-за травмы – лишь 7 неполных матчей. В новом сезоне Гильермо Абаскаль видит в нём основного центрдефа, так как в нынешнее время привезти игрока на замену Жиго очень тяжело. Матч за Суперкубок против «Зенита» для Чернова был не очень удачным, как и для всей команды. Посмотрим, что будет в Премьер-лиге.

Мацей Рыбус («Локомотив»), свободный агент, левый защитник

Первый летний трансфер стал неожиданным и вполне хорошим. Все думали, что поляк, не продливший контракт с «Локомотивом», покинет Россию, но забыли, что у него русская жена. Тут и подсуетился Каттани, по сути признав Классена своей ошибкой. Финансово на эту сделку было потрачено немного, Рыбус поиграл в России в общей сложности 9,5 лет, съездил в Лигу 1 поиграть за «Лион», имеет приличный опыт выступления в еврокубках и за национальную сборную. На бумаге данное приобретение очень качественное, думаю, Рыбус сможет полноценно заменить Айртона. Он опытный игрок, качества которого всем известны.

Антон Зиньковский («Крылья Советов»), 3,2 млн евро, левый вингер

Напоследок Каттани подписал лучшего ассистента и одного из самых креативных игроков нашей лиги. Антону сейчас 26 лет, он на самом пике карьеры. В прошлом сезоне за 30 матчей он набил 4+9 по системе «гол+пас». А за последние три сезона Зиньковский входит в топ-3 по ассистам в РПЛ (17), и это притом что один сезон он провёл вместе с «Крыльями» в ФНЛ. Выход Антона на замену в Суперкубке показал, что футболист должен быть игроком стартового состава. Он прилично добавит команде в креативе, последнем пасе, скорости. Его связка с Соболевым может зажечь в новом сезоне.

Трансферы на выход

Здесь можно вкратце. Изначально аренда Понсе с правом выкупа в «Эльче» за 3 млн евро выглядела провалом, однако через несколько месяцев после начала событий на Украине эта сделка выглядит не самой худшей. Ведь аргентинец мог приостановить контракт, как Крал, или вообще разорвать, как Ларссон.

Гус Тиль ушёл за 3 млн евро в ПСВ. С одной стороны, продали в 6 раз дешевле, чем покупали, но брал его не Каттани, а выручить за иностранцев хоть какие-то деньги сейчас – проблема.

Помимо иностранцев в клубы РПЛ отправилось по арендам много молодёжи. При Каттани был закрыт проект «Спартака-2», а также не продлён контракт с Бакаевым. Однако к этим двум вопросам Каттани отношения не имеет, решения принимало высшее руководство клуба. В плюс можно занести не продление Кутепова. А вот новый контракт Рассказова многих болельщиков шокировал. Зачем нужен Николай, если он склонен к ошибкам и самый слабый защитник в команде – этого никто не понимает.

В целом на выход и по контрактам сработано несколько хуже, чем на вход.

Итог

К Луке можно относиться по-разному, но он стал далеко не худшим спортивным директором «Спартака». Он работал в условиях экономии, летом смог подписать двух качественных игроков, не имея много средств на приобретения. Были как плюсы, так и минусы. По пятибалльной системе оценивания я бы поставил Каттани за его период работы в «Спартаке» четыре с минусом.

Данил ТУТОВ