Шикунов: У Абаскаля сложная ситуация

Экс-спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов ответил на вопрос о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Сколько продержится Абаскаль? Не могу сказать, не знаю, как к нему относятся внутри команды. Всё же зависит от того, как «Спартак» начнет сезон», — цитирует Шикунова «Чемпионат».

По мнению эксперта, судьба Абаскаля будет зависеть от результатов команды. Неизвестно, сколько его будет терпеть руководство «Спартака». Для Абаскаля ситуация ужасная, Лука Каттани его привез и оставил совершенно одного.

Напомним, спортивный директор «Спартака» Лука Каттани покинул свой пост. Ранее он заявлял, что Гильермо Абаскаль полностью является его выбором.