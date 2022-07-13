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Салихова прокомментировала уход Каттани из «Спартака»

13 Июля 2022 • 16:48 Комментировать
Ахмат
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Спартак Москва
2.60 3.45 2.60
16.07 20:00

Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова высказалась об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора «красно-белых».

«Мне грустно от того, что мы только начали работать и все оборвалось. Мечты о европейских соревнованиях разбиты и веры в будущее российского футбола в условиях Газпром-лиги практически не осталось», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Супруга Леонида Федуна заявила, что для «Спартака» сейчас закрыт весь европейский рынок, поэтому клуб не вправе заставлять своих сотрудников жертвовать своей карьерой. Каттани проделал отличную работу, завоевав долгожданный титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани Зарема Салихова
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