Динияр Билялетдинов сказал, кто должен быть спортивным директором «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов заявил, кто должен занять место спортивного директора «красно-белых» после ухода Луки Каттани.

«Ушел и ушел, нужно назначить российского специалиста, в идеале легенду «Спартака», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

Эксперт рассказал, что не следил за работой Каттани в «Спартаке». С «красно-белыми» постоянно какие-то истории происходят. Это не ключевая должность, футболисты играют, тренер готовит команду, а остальным замену найдут.

Лука Каттани покинул должность спортивного директора «Спартака». Сообщается, что временно его место может занять технический координатор команды Артём Ребров.