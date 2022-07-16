Мозес: «Спартак» должен были забирать три очка»

Лучший футболист матча «Ахмат» - «Спартак» (1:1) Виктор Мозес поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- По тому, как складывался матч, «Спартак» больше доволен результатом?

- Честно говоря, все-таки скорее разочарован. Думаю, что в этом матче мы должны были забирать три очка. Футбол состоит из деталей, а детали тут сыграли в этом матче. В первом тайме мы должны были действовать лучше, потому что мы выглядели неплохо. Мы должны были заканчивать и уходить на перерыв с другим результатом, но, тем не менее, получилось как получилось. Впереди долгий сезон, мы сделаем работу над ошибками, наладим тренировочный процесс, так что я думаю, что все должно быть хорошо