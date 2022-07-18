Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Бардак» - экс-голкипер «Спартака» описал ситуацию в клубе

18 Июля 2022 • 22:06 Комментировать
Ахмат
1:1
Спартак Москва
окончен

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов, вписавший свое имя в историю российского футбола 9 октября 1999 года в матче с Украиной, разочарован положением дел в московском клубе.

В прошлом сезоне «Спартак» неожиданно выиграл Кубок России, но в чемпионате занял только унылое девятое место. Описывая ситуацию в клубе, Филимонов использовал известное и культовое в России слово.

- Натуральный бардак. Постоянно какие-то шарахания. Всё, что там происходит, не поддаётся логическому объяснению, - цитирует экс-голкипера Sport24.

Новый сезон «Спартак» начал с ничьей в матче с «Ахматом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Филимонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
22:38 · Россия. Премьер-лига
Широков не верит в то, что Дзюба отправится в Азербайджан
22:25 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий назвал причины, почему фавориты РПЛ потеряли очки в своих матчах эксклюзив
22:21 · Россия. Премьер-лига
Радченко поддержит Дзюбу, если тот выберет Азербайджан
22:07 · Россия. Первая лига
«Алания» и «Динамо» Махачкала сыграли без голов
22:06 · Россия. Премьер-лига
«Бардак» - экс-голкипер «Спартака» описал ситуацию в клубе
21:54 · Россия. Премьер-лига
Глушаков проводит уже 15-й сезон в РПЛ
21:46 · Россия. Премьер-лига
«Химки» хотят подписать нападающего
21:40 · Россия. Премьер-лига
«Карабах» и «Нефтчи» опровергли интерес к Дзюбе
21:36 · Россия. Премьер-лига
Енин назвал праздником возвращение «Торпедо» в РПЛ
21:34 · Россия. Премьер-лига
Тальби расстаётся с «Рубином» и отправляется в Лигу 1
21:25 · Россия. Премьер-лига
Голенков считает, что «Ростов» может бороться за чемпионство в РПЛ
20:36 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: Меня не убедила игра «Динамо» в первом туре РПЛ
20:29 · Россия. Премьер-лига
Агаларов высказался о возможном возвращении «Уфы» в РПЛ
19:14 · Россия. Премьер-лига
​Варела: «Остаюсь в «Динамо»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Панюков рассказал, почему не заключил контракт с «Факелом»
Все новости
Рекомендуем