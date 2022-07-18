«Бардак» - экс-голкипер «Спартака» описал ситуацию в клубе

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов, вписавший свое имя в историю российского футбола 9 октября 1999 года в матче с Украиной, разочарован положением дел в московском клубе.

В прошлом сезоне «Спартак» неожиданно выиграл Кубок России, но в чемпионате занял только унылое девятое место. Описывая ситуацию в клубе, Филимонов использовал известное и культовое в России слово.

- Натуральный бардак. Постоянно какие-то шарахания. Всё, что там происходит, не поддаётся логическому объяснению, - цитирует экс-голкипера Sport24.

Новый сезон «Спартак» начал с ничьей в матче с «Ахматом».