«Спартак» остался в меньшинстве в матче против «Ахмата»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус был удалён в матче первого тура Российской премьер-лиги против «Ахмата».

Рыбус получил две желтые карточки в течение одной минуты. Сначала он задержал руками защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, затем выполнил откидку мяча после свистка арбитра и вступил в конфликт с игроком грозненской команды. Таким образом, главный судья матча Владислав Безбородов показал поляку две желтые, а потом и карточку красного цвета.

За прямой текстовой трансляцией матча первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом» вы можете следить на нашем портале Liveresult.