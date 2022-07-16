Очередной скандал: судьи не поставили пенальти в пользу «Спартака»

Дебютный матч «Спартака» в новом сезоне Премьер-лиге ознаменовался очередным судейским скандалом. Если удаление защитника Мацея Рыбуса могло вызвать лишь некоторые вопросы, то момент в конце второго тайма был совсем неоднозначным.

С левого края штрафной площади последовал прострел к воротам «Ахмата», и мяч попал в руку защитника, который в падении пытался преградить полет мяча. Судья игру не остановил, а его коллеги, работающие с системой видеоповторов, не вмешались в ход матча.

«Спартак» в своих соцсетях отреагировал смайлами с баскетбольным мячом и изображением лица с выпученными глазам.

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