Рыбус стал первым игроком «Спартака» за 12 лет, кто получил красную карточку в дебютной игре РПЛ

Новичок «Спартака» Мацей Рыбус стал первым игроком «красно-белых» с 2010 года, который получил удаление в дебютной встрече РПЛ.

Защитник получил две желтые карточки за несколько секунд в матче первого тура против «Ахмата». Сначала он сфолил на сопернике, а затем выбил мяч после свиста арбитра. Помимо этого, Рыбус вступил в конфликт с игроком «Ахмата». Таким образом, футболист «красно-белых» получил две желтые карточки и следом красную.

По данным Opta Sports, последним игроком «Спартака», который получал красную карточку в дебютной встрече, был полузащитник Александр Шешуков в 2010 году.

За текстовой трансляцией матча между «Спартаком» и «Ахматом» вы можете следить на портале LiveResult.