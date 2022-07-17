​Канчельскис знает, почему в РПЛ арбитры часто ошибаются

Чемпионат России только стартовал, и сразу же на повестке дня оказались вопросы судейства. У «Спартака» возникли претензии к Владиславу Безбородову, работавшему на матче «красно-белых» против «Ахмата». Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своими мыслями о ситуации с судейством в РПЛ.

«Не верю в предвзятость судей. Они просто паршиво работают, вот и всё», - поделился своими мыслями Канчельскис для sport24.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» также решился объяснить частые ошибки судей в российском футболе.

«Российские арбитры часто ошибаются, потому что не чувствуют нерв игры. Пытаются строго на всё влиять, показывать свою значимость. Но арбитр на поле должен быть незаметен», - заявил Канчельскис.

Напомним, что матч между «Ахматом» и «Спартаком» завершился вничью со счётом 1:1.