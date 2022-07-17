Пресняков - о матче «Спартака»: «Игра была равна»

Известный артист, болельщик столичного «Спартака» Владимир Пресняков поделился мнением о вчерашнем гостевом поединке против грозненского «Ахмата». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Гости играли в меньшинстве после удаления защитника Мацея Рыбуса на 42-й минуте.

«Игра была равна. «Спартак» особо не порадовал. Пока оптимизма не наблюдается», - приводит слова Преснякова «Спорт-экспресс».

После завершения игры спартаковская сторона выразила недовольство работой судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым.

Во втором туре «Спартак» на выезде сыграет против «Краснодаром».