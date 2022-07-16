​Стал известен состав «Спартака» на первый матч в чемпионате России

В субботу вечером «Спартак» проведёт первый матч нового чемпионата. Московская команда будет играть в Грозном против местного «Ахмата». Рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Селихов, Чернов, Джикия, Рыбус, Зобнин, Зиньковский, Хлусевич, Умяров, Денисов, Промес, Николсон.

Стартовый свисток в игре между «Ахматом» и «Спартаком» прозвучит в восемь часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Напомним, что два матча первого тура РПЛ уже завершились: «Химки» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а ЦСКА обыграл «Урал» (2:0).