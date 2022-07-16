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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стал известен состав «Спартака» на первый матч в чемпионате России

16 Июля 2022 • 18:47 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
2.80 3.30 2.75
Через 0 ч. -16 мин.

В субботу вечером «Спартак» проведёт первый матч нового чемпионата. Московская команда будет играть в Грозном против местного «Ахмата». Рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Селихов, Чернов, Джикия, Рыбус, Зобнин, Зиньковский, Хлусевич, Умяров, Денисов, Промес, Николсон. 

Стартовый свисток в игре между «Ахматом» и «Спартаком» прозвучит в восемь часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Напомним, что два матча первого тура РПЛ уже завершились: «Химки» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1), а ЦСКА обыграл «Урал» (2:0).

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Спартак Москва
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АХМАТ СПАРТАК МОСКВА
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окончен ЦСКА Москва 2:0 Урал 1.57 4.30 5.90
окончен Оренбург 2:4 Крылья Советов 2.75 3.35 2.65
16.07  20:00 Ахмат ... Спартак Москва 2.95 3.30 2.50
17.07  15:00 Торпедо Москва ... Сочи 0.00 0.00 0.00
17.07  17:30 Локомотив Москва ... Пари НН 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Краснодар ... Факел 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Динамо Москва ... Ростов 0.00 0.00 0.00
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