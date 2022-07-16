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Абаскаль: «Рыбус извинился перед партнёрами, это случайность»

16 Июля 2022 • 23:02 Комментировать
Ахмат
1:1
Спартак Москва
окончен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на удаление защитника Мацея Рыбуса, который подвёл свою новую команду в конце первого тайма матча с «Ахматом» (1:1).

- Случилась действительно серьёзная ошибка, Мацей извинился перед партнёрами. Это случайность, и я уверен, в ближайших матчах он исправится, - отметил Абаскаль на пресс-конференции после игры.

Напомним, что этим летом Рыбус сменил «Локомотив» на «Спартак» на правах свободного агента, зная о том, что этот поступок закроет для него двери в сборную Польши.

«Красно-белые» едва не проиграли, но красивый гол Виктора Мозеса в концовке встречи принес им ничью (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Мацей Рыбус Гильермо Абаскаль
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