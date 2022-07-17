Федун вынес вердикт по матчу «Спартака» против «Ахмата»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун подвел итоги вчерашнего поединка против грозненского «Ахмата» в стартовом туре российской Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В прошедшем матче у «красно-белых» был удален защитник Мацей Рыбус, а также был спорный эпизод с неназначенным пенальти в ворота хозяев после прострела Куинси Промеса.

«Никакого скандала, это обычная практика! У нас принципиальность проявляется только к «Спартаку», а так все обычно», - передает слова Федуна «Спорт-экспресс».

Во втором туре Премьер-лиги «Спартак» на выезде встретится с «Краснодаром». Матч состоится 23 июля.