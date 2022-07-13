Абаскаль останется в «Спартаке», несмотря на уход Каттани

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль собирается продолжить работу в московском клубе, несмотря на уход спортивного директора «красно-белых» Луки Каттани.

Как сообщает Metaratings, руководство «Спартака» уже оповестило испанского специалиста, что доверяет ему и не планирует расставаться.

Напомним, сегодня, 13 июля, стало известно, что Каттани принял решение покинуть пост спортивного директора «Спартака». Ранее сообщалось, что на выбор Каттани мог повлиять отказ московского клуба подписывать контракт с бывшим защитником «Краснодара» Налдо.

Абаскаль возглавил «красно-белых» 10 июня текущего года. На этом посту он сменил итальянца Паоло Ваноли, который в конце мая привёл «Спартак» к победе в Кубке России.