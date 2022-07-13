Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каттани покинул «Спартак» официально

13 Июля 2022 • 11:33 Комментировать (1)
Ахмат
...
Спартак Москва
2.65 3.50 2.55
16.07 20:00

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани покинул свой пост, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Сегодня Каттани принял решение покинуть наш клуб. Мы рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с Лукой, однако обстоятельства сложились иначе.  Мы благодарим Луку Каттани за большую работу и желаем успехов в дальнейшем», — говорится в сообщении клуба.

Также в сообщении говорится о том, что Каттани готов продолжать консультировать «Спартак» удалённо, если это будет необходимо.

Напомним, 40-летний Каттани занимал должность спортивного директора московского клуба с декабря прошлого года. В период его работы «Спартак» выиграл Кубок России, а также занял 10-е место по итогам минувшего сезона РПЛ.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
14:08 · Россия. Премьер-лига
Зимой в «Спартак» мог перейти защитник сборной Бельгии
14:02 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин оценил работу Каттани в «Спартаке»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: Медиалига точно не может открыть новые молодые таланты эксклюзив
13:55 · Россия. Премьер-лига
​Федун отреагировал на уход Каттани из «Спартака»
13:35 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака» Чернышов прокомментировал уход Каттани с поста спортивного директора клуба эксклюзив
13:02 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Я готов стать новым спортивным директором «Спартака»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль останется в «Спартаке», несмотря на уход Каттани
12:07 · Россия. Премьер-лига
Каттани покинул «Спартак» из-за того, что клуб отказался подписывать 33-летнего бразильца
11:50 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Ну и его нафиг этого Каттани»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Рубина» Лисакович интересен двум клубам РПЛ
10:16 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» не оставит у себя полузащитника «Локомотива» Никитина
09:38 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» нашёл способ, как удержать Вендела 3
09:27 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна выбрал себе новый клуб
08:54 · Россия. Премьер-лига
«Шальке» анонсировал трансфер легионера «Спартака»
08:16 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не делал предложений по одноклубнику Кокорина
Все новости
Рекомендуем