Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани покинул свой пост, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Сегодня Каттани принял решение покинуть наш клуб. Мы рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с Лукой, однако обстоятельства сложились иначе. Мы благодарим Луку Каттани за большую работу и желаем успехов в дальнейшем», — говорится в сообщении клуба.

Также в сообщении говорится о том, что Каттани готов продолжать консультировать «Спартак» удалённо, если это будет необходимо.

Напомним, 40-летний Каттани занимал должность спортивного директора московского клуба с декабря прошлого года. В период его работы «Спартак» выиграл Кубок России, а также занял 10-е место по итогам минувшего сезона РПЛ.