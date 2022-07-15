Сезон МИР Российской Премьер-лиги подходит к своему стартовому отрезку. Команды прошли подготовительные сборы и готовы предстать перед фанатами в лучшей форме, а болельщики как всегда делятся прогнозами на сезон. В интервью «Евро-футбол.Ру» ожиданиями от нового сезона поделился ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв.

- Недавно прошел матч за Суперкубок, где «Зенит» разгромил «Спартак». Результат этого матча показал реальный расклад сил в борьбе за первое место в РПЛ?

- Да, конечно. «Зенит» в порядке. Мне они понравились еще на товарищеских играх перед сезоном. Они нестандартно мыслят и играют. Это не оловянные солдатики. И это не акын, что вижу, то пою. У «зенитовцев» периферическое зрение развито лучше, чем у любого нашего игрока из «Спартака» или ЦСКА, например. Этому не научишь, периферия либо есть, либо нет. Смотришь в одну сторону, а пас отдаешь в другую - вот это настоящий футбол, именно так играли в 60-е года. А сейчас кого вижу, туда и отдам. Причем все пасы у нас сейчас отдаются щекой, а скрытый пас внешней стороной никто не отдает. Масса проблем у российского футбола. А у «Зенита» еще это наблюдается, к ним приходят игроки, которые прошли хорошую школу. У питерцев и лавка длинная. Чемпионство они в этом году не отдадут.

- То есть они без проблем займут первое место?

- Ну проблемы небольшие будут, это естественно. Срывы бывают у каждой команды. Главное, это настроить игроков. А Семак это умеет. Каждому матчу отдаваться сложно, но Сережа в этом соображает. Он - тонкий психолог, наверное. Я его помню еще по игре за ЦСКА. Проблемы есть у каждой команды, но нужно уметь выйти из этих проблем. Нужно грамотно расставлять тренировки в таких случаях, когда-то можно проводить работу без мячей, чтобы футболисты соскучились по игре, это все думает тренер. Тут все не просто. Это психология.

- «Спартак» в том году занял десятое место. В этом сезоне команда может на что-то претендовать?

- Нет. У «Спартака» ничего не получится. У них ничего интересного нет. У них пока все стабилизируется, а это сложный процесс. Думаю, 5-6 место их ждет, больше они не вытянут. Оборона очень слабая, полузащита тоже. Зиньковского взяли, вот он ничего. У него есть интересные ходы. Он может усилить команду. Вот такие игроки и нужны, нестандартные. У «Спартака» плохо то, что игра строится через центр. У них краев нет, правда краев ни у кого сильных нет, кроме «Зенита». Фланговые нападающие же выродились, как мамонты. Настоящих крайних защитников уже тоже нет, только видимость. Поэтому и футбол у нас не очень интересный.

- Новый главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль уже внес что-то новое в игру команды?

- Трудно сказать. Против него высказываются ветераны «Спартака». Еще рано говорить. Ему 33 года - «Спартак» рискует. Неужели нет «спартачей» достойных? Много же ребят работает в низших коллективах. Почему опять нырнули за иностранцем? Черт их знает. Все это очень странно. Есть среди бывших игроков «Спартака» те, кого можно смело ставить тренером главной команды.

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- «Сочи» в том году неожиданно для многих заняли второе место. В этом сезоне они могут хотя бы приблизиться к тому результату?

- Нет. Даже если бы Федотов остался, они бы улетели далеко. Так бывает, собрались и полетели, выскочили на второе место. А теперь все будет по-другому. Сейчас еще все будут говорить: «Посмотрите, Федотов ушел и команда развалилась». Но ведь она бы и при нем развалилась. В этом году они займут 7-8 место, но выше, думаю, никогда не будут теперь.

- Если говорить о Федотове, то он теперь в ЦСКА. Насколько сильно команда “армейцев” изменится при нем?

- 50 процентов - это тренерская работа, а остальное - коллектив, команда. Кому как повезет. Вот того же Слуцкого взять, вот в ЦСКА повезло ему - сильный коллектив собрался. Такой команде и говорить много не надо. У нас в 60-е года был тренер Николай Петрович Морозов, вот он тоже особо не говорил ничего. Иногда даже говорил: «Как хотите, так и играйте». А был Константин Иванович Бесков, вот он умел из говна слепить конфету. Он разжевывал буквально все. А кто начинал самовольничать при нем, сразу оказывался на скамейке. Сейчас я не знаю, как происходит тренерская установка у Федотова. Поэтому сложно судить. Послушать было бы интересно, но ветеранов к командам не подпускают сейчас.

- Что, на ваш взгляд, ждет «Динамо» после ухода Сандро Шварца?

- Я думаю, сильно ничего не поменяется. Ребята все остались. Возможно, еще пару позиций усилят и вперед. Я думаю, в призерах они будут. Хорошая команда. Они могут выстрелить. Игроки молодые, в том году в конце сезона сдулись чуть-чуть, в этом могут исправить.

- Недавно нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сказал, что «железнодорожники» способны сместить «Зенит» с трона. Насколько это реально?

- Это нереально. Это все несерьезно. Могут кого-то они подвинуть, но на лидирующие места «Локомотив» не должен рассчитывать.

-То есть вы не видите их в призерах?

-Нет. Конечно, нет.

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- Если говорить о «Ростове» и «Краснодаре», кто-то из них может побороться за медали?

- «Ростов» - рваная команда. То сыграет, то нет. Даже Карпин не может с ними совладать. Команда партизанская, играет по настроению. Выдают хорошие игры, а потом провалы. У команды, которая претендует на серьезные места, такого быть не должно. У «Краснодара» хорошая молодежь. Вот они могут подвинуть кого-то и рассчитывать на хорошее место. Посмотрим на их коллектив. Если не будет колебаний, то будет все в порядке. Молодых захваливают, а этого нельзя делать. Нужно все время ругать. Вот Бесков, кстати, так и делал, он все время указывал на недостатки и выискивал слабые места. А возвеличивать игроков плохо.

- «Крылья Советов» потеряли лидеров. Сильно опустится команда по сравнению с результатом прошлого сезона?

- Им будет очень сложно. Середина турнирной таблицы - лучший вариант для них. Выше ничего не светит.

- Кто, на ваш взгляд, выглядит явными аутсайдерами турнира?

- «Пари Нижний Новгород». Команды, которые вышли в РПЛ, «Торпедо», «Факел» и «Оренбург», могут задержаться тут. Они будут стараться. Силенки у них будут. К концу сезона они, конечно, сядут. Но задержаться могут. Внизу турнирной таблицы борьба будет серьезная, но так и должно быть.