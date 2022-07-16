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Быстров – об уходе Каттани: «Это дебилизм в тяжёлой форме»

16 Июля 2022 • 14:46 Комментировать (1)
Ахмат
...
Спартак Москва
2.50 3.65 2.70
Через 3 ч. 59 мин.

Воспитанник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал уход из московского клуба спортивного директора Луки Каттани, который за несколько недель до своего ухода настоял на назначении главным тренером Гильермо Абаскаля.

«Мостовой сказал, что это цирк, а от меня напишите, что это дебилизм в тяжёлой форме. Нас кормят обещаниями, мы узнаем, какие задачи ставит «Спартак», и тут же Каттани уходит», – цитирует Быстрова Sport 24.

Каттани проработал в московском «Спартаке» 7 месяцев. Ранее итальянец работал скаутом в таких командах, как «Челси» и «ПСЖ». Именно Лука в своё время привёл в «Палермо» нападающего Пауло Дибалу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Быстров Лука Каттани
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