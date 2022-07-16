Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Александра Мостового три претензии к арбитру матча с «Ахматом» эксклюзив

16 Июля 2022 • 23:14 Комментировать
Ахмат
1:1
Спартак Москва
окончен

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий по спорным моментам матча с «Ахматом» (1:1) в интервью журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Евгению Копачеву.

«Для меня было 3-4 спорных момента. Что касается Рыбуса, по правилам первую он дал за фол, а вторую за то, что футболист пнул мяч. Но, обратите внимание, на него футболисты «Ахмата» подбежали и начали что-то кричать: «Пошёл на три буквы или ещё что-то», он в эмоциях пнул мяч. Он же от него пнул. Это на усмотрение судьи. Я всегда говорю судьям: «Вы ведь такие же люди, тоже должны понимать…»

Второй момент, был момент с рукой… Если рука лежит на земле, он не может её убрать – это не пенальти. Он ведь не может её никуда деть. По повтору, который я видел, что рука на земле не была, она была на весу. Значит, пенальти. Почему он не пошёл смотреть?

Третий момент. В центре поля Соболеву дали по ногам, судья не дал карточку. И последний момент с Шелией. Брыкнул? Да, брыкнул. По всем показателям судейским – это красная. Но, тут он подумал, что не будет оценивать это, как с Рыбусом. Вот, пожалуйста. Нет, он не плохо отсудил, нельзя говорить, что он плохо справился. Но, у меня вопросы по пенальти только».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Владислав Безбородов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Оренбург 2:4 Крылья Советов 2.75 3.35 2.60
окончен Ахмат 1:1 Спартак Москва 2.80 3.30 2.75
17.07  15:00 Торпедо Москва ... Сочи 0.00 0.00 0.00
17.07  17:30 Локомотив Москва ... Пари НН 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Краснодар ... Факел 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Динамо Москва ... Ростов 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
16 Июля
23:47 · Россия. Премьер-лига
Как «Ахмат» и «Спартак» выдали боевую ничью - видео видео
23:43 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Спартак» находится в 25 очках от первого места и жалуется, что ему не поставили какой-то пенальти
23:23 · Россия. Премьер-лига
Ловчев разнёс работу арбитра на матче «Ахмат» - «Спартак»
23:14 · Россия. Премьер-лига
У Александра Мостового три претензии к арбитру матча с «Ахматом» эксклюзив
23:12 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Мозес вышел и положил шикарный мяч, хотя никто не знал, где он был целый месяц» эксклюзив
23:09 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Скорости были слабенькие, игра слабенькая, «Ахмат», наверное, сейчас кусает локти» эксклюзив
23:02 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Рыбус извинился перед партнёрами, это случайность»
22:56 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Селихов сегодня таких три момента отбил, которые там в нашем чемпионате мало кто так сыграет»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Ребята должны были показать, что они бьются за «Спартак», и они это сделали»
22:47 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин указал на ошибку Безбородова в пользу «Ахмата»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев: «Должны были выигрывать сегодняшний матч, учитывая, что «Спартак» играл в меньшинстве»
22:23 · Россия. Премьер-лига
Мозес: «Спартак» должен были забирать три очка» 2
22:15 · Россия. Премьер-лига
Безбородов не удалил вратаря «Ахмата» за удар шипами в ногу Соболева 8
22:07 · Россия. Премьер-лига
Спасительный чудо-гол Мозеса - видео видео
22:04 · Россия. Премьер-лига
Мозес дальним ударом сравнял счёт в матче «Спартака» с «Ахматом»
Все новости
Рекомендуем