Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий по спорным моментам матча с «Ахматом» (1:1) в интервью журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Евгению Копачеву.

«Для меня было 3-4 спорных момента. Что касается Рыбуса, по правилам первую он дал за фол, а вторую за то, что футболист пнул мяч. Но, обратите внимание, на него футболисты «Ахмата» подбежали и начали что-то кричать: «Пошёл на три буквы или ещё что-то», он в эмоциях пнул мяч. Он же от него пнул. Это на усмотрение судьи. Я всегда говорю судьям: «Вы ведь такие же люди, тоже должны понимать…»

Второй момент, был момент с рукой… Если рука лежит на земле, он не может её убрать – это не пенальти. Он ведь не может её никуда деть. По повтору, который я видел, что рука на земле не была, она была на весу. Значит, пенальти. Почему он не пошёл смотреть?

Третий момент. В центре поля Соболеву дали по ногам, судья не дал карточку. И последний момент с Шелией. Брыкнул? Да, брыкнул. По всем показателям судейским – это красная. Но, тут он подумал, что не будет оценивать это, как с Рыбусом. Вот, пожалуйста. Нет, он не плохо отсудил, нельзя говорить, что он плохо справился. Но, у меня вопросы по пенальти только».