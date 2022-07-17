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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший президент «Спартака» считает нового тренера клуба лучше, чем старый

17 Июля 2022 • 00:29 Комментировать
Ахмат
1:1
Спартак Москва
окончен

Московский «Спартак» начал выступления в очередном сезоне российской Премьер-лиги с ничьей с грозненским «Ахматом» - 1:1. Своими впечатлениями от матча решил поделиться Андрей Червиченко - бывший президент «красно-белых».

Он считает, что по одному матчу делать выводы рано, но, тем не менее, у него возникло чувство, что команда заиграла лучше при новом тренере Гильермо Абаскале, нежели при прежнем - Паоло Ваноли.

-  Есть какое-то неуловимое ощущение, что все же этот тренер «Спартака» получше предыдущего, и почему-то оно не покидает. Однако существует проблема: те игроки, с которыми вынужден выступать этот тренер, недостаточно хороши, - цитирует Червиченко Rusfootball.info.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко
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окончен Ахмат 1:1 Спартак Москва 2.80 3.30 2.75
17.07  15:00 Торпедо Москва ... Сочи 0.00 0.00 0.00
17.07  17:30 Локомотив Москва ... Пари НН 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Краснодар ... Факел 0.00 0.00 0.00
17.07  20:00 Динамо Москва ... Ростов 0.00 0.00 0.00
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