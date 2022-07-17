Бывший президент «Спартака» считает нового тренера клуба лучше, чем старый

Московский «Спартак» начал выступления в очередном сезоне российской Премьер-лиги с ничьей с грозненским «Ахматом» - 1:1. Своими впечатлениями от матча решил поделиться Андрей Червиченко - бывший президент «красно-белых».

Он считает, что по одному матчу делать выводы рано, но, тем не менее, у него возникло чувство, что команда заиграла лучше при новом тренере Гильермо Абаскале, нежели при прежнем - Паоло Ваноли.

- Есть какое-то неуловимое ощущение, что все же этот тренер «Спартака» получше предыдущего, и почему-то оно не покидает. Однако существует проблема: те игроки, с которыми вынужден выступать этот тренер, недостаточно хороши, - цитирует Червиченко Rusfootball.info.