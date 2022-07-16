Кавазашвили: Абаскаль разочаровался от работы в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал работу наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Я боюсь, как бы Абаскаль не поднял лапки кверху. «Ахмат» сейчас очень настроен — мотивации серьезная. «Спартаку» будет очень тяжело», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

По мнению эксперта, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ожидал увидеть другой футбол от своей команды в матче против «Зенита» за Суперкубок России. Наставник точно огорчился, наверное, он ждал более технического совершенства от своих игроков.

Сегодня, 16 июля, «Спартак» в гостях сыграет с «Ахматом» в матче первого тура Российской премьер-лиги. За текстовой трансляцией встречи вы можете следить на нашем портале Liveresult, начало игры в 20:00 по мск.